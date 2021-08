వైసీపీలోకి బుచ్చయ్య-బాబు ఫోన్ చేసినా నో : జూ ఎన్టీఆర్ కు మద్దతే కారణం-25న రాజీనామా..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

టీడీపీకి భారీ షాక్. పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి పార్టీనే నమ్ముకున్న సీనియర్ నేత గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి టీడీపీని వీడాలని నిర్ణయించారు. బుచ్చయ్య పార్టీ వీడే ఆలోచనలో ఉన్నారనే సమాచారం తెలుసుకున్న టీడీపీ అదినేత చంద్రబాబు ఆయనతో మాట్లాడి బుజ్జగించే ప్రయత్నం చేసారు. వచ్చేవారం తాను వస్తానని అన్ని విషయాలు మాట్లాడుదామని.. అన్నీ సర్దుకుంటాయని కూడా బుచ్చయ్యకు చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. అయినప్పటికీ బుచ్చయ్య మాత్రం 24 గంటల గ్యాప్‌లోనే తాను రాజీనామా చేసేస్తున్నట్లు తన అనుచరులకు తేల్చి చెప్పారు.

English summary

TDP MLA Gorantla Butchiah Chowdary decided to resign to tdp on this month 25th. He may join in YSRCP. BJP leaders also in touch with him to invite in to saffron party.