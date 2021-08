సాయిరెడ్డికి భారీ షాక్: 3రోజులే గడువు -బెయిల్ రద్దు కేసులో సీబీఐ కోర్టు నోటీసులు -రెబల్ ఎంపీ రఘురామ సంచలనం

Andhra Pradesh

ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ను మళ్లీ జైలుకు పంపేదాకా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అడుగు పెట్టబోనని శపథం చేసిన నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు ఆ పనిలో చివరి అంకానికి చేరిన వెంటనే, జగన్ కేసుల్లో సహ నిందితుడైన ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి బెయిల్ రద్దుకూ ప్రయత్నాలు ఆరంభించడం తెలిసిందే. శపథాన్ని అప్ డేట్ చేసుకుంటూ, ఏ1 జగన్, ఏ2 సాయిరెడ్డి ఇద్దరినీ జైలుకు పంపుతానన్న రెబల్ ఎంపీకి ఇంకాస్త ఉత్సాహమిచ్చేలా, వైసీపీ శిబిరానికి, ప్రత్యేకించి విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లాలనుకుంటోన్న విజయసాయిరెడ్డికి సీబీఐ కోర్టు భారీ షాకిచ్చింది..

CBI court in hyderabad has issued notices to ysrcp mp Vijayasaireddy on saturday. the court directed Vijayasai Reddy and the CBI to file a counter-petition withing three days and scheduled next hearing on august 10. Narsapuram ysrcp ebel MP Raghurama has filed a petition seeking cancellation of Vijayasai Reddy bail.