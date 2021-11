జగన్ కు షాక్ .. ప్రత్యేక హోదా ముగిసిన అంశం; మరోమారు తేల్చేసిన కేంద్రం

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఒక కలలాగానే మిగిలిపోయే ప్రమాదం కనిపిస్తుంది. కేంద్రం ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చేది లేదని తేల్చి చెప్తుంది. ఏపీలో అధికారంలోకి వచ్చే ముందు వైఎస్ జగన్ ఇచ్చిన హామీల్లో ప్రధానమైన హామీ ప్రత్యేక హోదా . ఎలాగైనా ఏపీకి హోదా సాధించి తీరుతామని, అది కేవలం వైసీపీ వల్లనే సాధ్యమని చెప్పుకుని అధికారంలోకి వచ్చిన వైసీపీ ప్రత్యేక హోదాపై ఇప్పటివరకు కేంద్రంపై బలంగా పోరాటం చెయ్యలేకపోయింది. కేంద్రం ప్రత్యేక హోదా ముగిసిపోయిన అధ్యాయం అని పదేపదే తేల్చి చెప్తుంది. ఇక తాజాగా జరుగుతున్న శీతాకాల పార్లమెంటు సమావేశాలలో కూడా కేంద్రం మరోమారు ప్రత్యేక హోదా అంశంపై తమ స్పష్టమైన వైఖరిని తెలియజేసింది.

Union Minister Nithyananda Roy gave a written reply to a question by TDP MP Rammohan Naidu on the AP special status and secession law for AP. In his reply, he said that the special status of the state of Andhra Pradesh was over