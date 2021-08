విశాఖను ఏపీ రాజధానిగా గుర్తించినట్లు వచ్చిన వార్తలపై కేంద్రం క్లారిటీ: రెఫరెన్స్ సిటీగా

Visakhapatnam

oi-Chandrasekhar Rao

విశాఖపట్నం: సాగర నగరం విశాఖపట్నం పేరు ఒక్కసారిగా వార్తల్లోకి ఎక్కింది. విశాఖపట్నాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా రాష్ట్ర పరిపాలన రాజధానిగా గుర్తించిందనే సమాచారం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. కిందటి నెల 26వ తేదీన లోక్‌సభలో లిఖితపూరకంగా విడుదల చేసిన ఓ అనెక్సర్ దీనికి కారణమైంది. అందులో రాష్ట్రాల రాజధానులు అనే కాలమ్‌లో వైజాగ్ అనే పేరును పొందుపరచడం దీనికి కారణమైంది.

English summary

The Central government clarifies that the Vizag as giving a reference city for the purpose of state levies and duty prevalent in the concerned state