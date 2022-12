జగన్ బలం పెంచుతున్న చంద్రబాబు - పవన్..!? 2024లో జరిగేది ఇదేనా..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో రాజకీయంగా బలవంతుడెవరు. వచ్చే ఎన్నికలు ఏపీలో మూడు ప్రధాన పార్టీలకు ప్రతిష్ఠాత్మకం. ఈ సమయంలో కొత్త వ్యూహాలతో పార్టీలు ముందుకు వస్తున్నాయి. సీఎం జగన్ వై నాట్ 175 అంటూ ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వైసీపీకి అధికారం దక్కదని పవన్ నినదిస్తున్నారు. వంద శాతం టీడీపీదే గెలుపని చంద్రబాబు చెప్పుకొస్తున్నారు. కానీ, గెలిచేది ఒక్కరే. జగన్ ను ఓడించటానికి ప్రతిపక్షాలను ఏకం చేస్తానని పవన్ చెబుతున్నారు. అందరూ కలవాలని చంద్రబాబు పిలుపునిస్తున్నారు. అక్కడే ఈ వ్యాఖ్యలతో జగన్ బలం పెంచుతున్నారు. తమ కంటే జగన్ రాజకీయంగా బలంగా ఉన్నారని పరోక్షంగా అంగీకరిస్తున్నారు. అదే ఇప్పుడు రానున్న ఎన్నికల్లో జగన్ కు సగం బలం. పొత్తులే లేకపోతే ప్రతిపక్షాలు వైసీపీకి పోటీ ఇవ్వలేవా. పొత్తులు లేకపోతే వైసీపీకే తిరిగి అధికారం ఖాయమా..

English summary

TDP Chief Chandra Babu and Jansenani Pawan Kalayn duo indirectly turns a boon for Jagan with their open comments on Alliance, it may lead to new porblems at Ground level