తెలంగాణాకు లేని విద్యుత్ సమస్య ఏపీకే ఎందుకు? జగన్ సర్కార్ కు చంద్రబాబు, టీడీపీ నేతల ప్రశ్నల వర్షం

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకున్న విద్యుత్ సంక్షోభంపై జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేస్తూ విరుచుకుపడుతున్నారు టిడిపి నేతలు. ప్రజలు జగన్ మోహన్ రెడ్డికి పవర్ ఇస్తే జనాలకు పవర్ లేకుండా చేస్తున్నాడు అంటూ ధ్వజమెత్తుతున్నారు. సీఎం జగన్ తీసుకున్న అనాలోచిత నిర్ణయాల వల్లే రాష్ట్రంలో విద్యుత్ సంక్షోభం ఏర్పడిందని తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు. రాష్ట్రంలో తాజా పరిస్థితులపై, విద్యుత్ కొరత పై టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబునాయుడు జగన్ ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేశారు.

English summary

TDP leaders are cracking down on the Jagan govt over the power crisis in AP. chandrababu questions why Power crisis only in AP, not in telangana. Allegedly created an artificial power shortage to buy electricity just for commissions.