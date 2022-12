తెలుగు రాష్ట్రాల కలయికపై చంద్రబాబు కామెంట్స్-వైఎస్ ను తలపిస్తూ-వారికి చెక్, వీరికి ఊరట!

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

సుప్రీంకోర్టులో తెలుగు రాష్ట్రాల విభజనను సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై విచారణ జరుగుతున్న వేళ అందులో పిటిషనర్ గా ఉన్న కాంగ్రెస్ మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ చేసిన కామెంట్స్ తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు కేసీఆర్, జగన్ కు అనుకోని వరంగా మారాయి.

జగన్ ను ఉద్దేశించి విభజనను వ్యతిరేకించమంటూ ఉండవల్లి చేసిన డిమాండ్ తో ఇరుకునపడినట్లే కనిపించిన వైసీపీ తిరిగి దాన్ని సమర్ధించి బయటపడింది. అదే సమయంలో కేసీఆర్ పార్టీ నుంచి విమర్శలు ఎదురైనా వైసీపీ స్పందించలేదు. కానీ ఇప్పుడు చంద్రబాబు ఈ తేనెతుట్టెను వ్యూహాత్మకంగా తన ఖమ్మం టూర్ లో కదిపారు.

English summary

tdp chief chandrababu's recent comments on merger of two telugu states seems to be the counter to both chief ministers kcr and ys jagan and relief to bjp.