Andhra Pradesh

అమరావతి: ఏపీ-తెలంగాణ మధ్య మొన్నటిదాకా పోలవరం వ్యవహారం మాటల యుద్ధానికి తెర తీసింది. పోలవరం ప్రాజెక్ట్ వల్లే భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని పలు గ్రామాలు నీట మునిగాయంటూ తెలంగాణ మంత్రులు ఆరోపణలు చేశారు. ఇప్పుడు కొత్తగా ముంపు మండలాల వ్యవహారం తెర మీదికి వచ్చింది. రాష్ట్ర విభజన చోటు చేసుకున్న తొలి రోజుల్లో ఖమ్మం జిల్లాలోని ఏడు మండలాలను ఏపీలో విలీనం చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం.. ఇప్పుడు మళ్లీ వివాదానికి కేంద్రబిందువు అయింది.

English summary

TDP Chief Chandrababu criticized the AP govt for not being able to solve the problems of the merged villages.