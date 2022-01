పెద్దిరెడ్డిని బర్తరఫ్‌ చేయాలి - భారతీ సిమెంట్ పైనా : కుప్పంలో తమిళంలో చంద్రబాబు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డిని టార్గెట్ చేసారు. కుప్పంలో వరుసగా జరిగిన స్థానిక సంస్థలు - మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో తనను దెబ్బ తీసేందుకు ప్రయత్నించిన పెద్దిరెడ్డిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పుంగనూరులో ఓడిస్తానని చంద్రబాబు శపధం చేసారు. అయితే, దీనికి మంత్రి పెద్దిరెడ్డి సైతం ధీటుగానే కౌంటర్ ఇచ్చారు. కుప్పంలో వచ్చే ఎన్నికల్లో చంద్రబాబును ఓడించటం పెద్ద కష్టం కాదంటూ ధీమా వ్యక్తం చేసారు. ఇక, కుప్పంలో చివరి రోజు పర్యటనలో భాగంగా.. ఆయన పెద్దిరెడ్డిని బర్తరఫ్ చేయాలని డిమాండ్ చేసారు.

English summary

Verbal War between Chandrababu and Peddireddy seems to intensify as the former had demanded that the latter should be removed from cabinet post.