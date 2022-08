Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఎన్నిక‌ల‌కు ఇంకా స‌మ‌యం ఉన్న‌ప్ప‌టికీ తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్ర‌బాబు నాయ‌కుల‌ను, కార్య‌క‌ర్త‌లను అన్నిర‌కాలుగా స‌మాయ‌త్తం చేస్తున్నారు. నియోజ‌క‌వ‌ర్గాల‌వారీగా వివ‌రాలు తెప్పించుకొని లోటుపాట్లు స‌రిచేస్తున్నారు. ఈ త‌రుణంలోనే ఆయ‌న గుంటూరు లోక్‌స‌భ నియోజ‌క‌వ‌ర్గం నుంచి స‌రికొత్త స‌మ‌స్య ఉత్ప‌న్న‌మైంది. ఇక్క‌డి నుంచి రెండుసార్లు ఎంపీగా విజ‌యం సాధించిన గ‌ల్లా జ‌య‌దేవ్ ఇక్క‌డే కొన‌సాగుతారా? లేదా? అనేది స్ప‌ష్టంచేయాల‌ని కొంద‌రు నేత‌లు కోరారు.

English summary

Will Galla Jayadeve contest as an MP candidate for this election as well? It is reported that Babu has been asked for clarification on the matter