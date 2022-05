ఏపీ రైస్ మాఫియాపై తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ కు చంద్రబాబు లేఖ; షాకింగ్ రిక్వెస్ట్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ కు లేఖ రాశారు. తమిళనాడు రాష్ట్రం నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పీడీఎస్ బియ్యం అక్రమ రవాణా జరుగుతుందని చంద్రబాబు స్టాలిన్ కు రాసిన లేఖలో పేర్కొన్నారు.

English summary

Chandrababu wrote a letter to Tamil Nadu CM Stalin on the AP Rice Mafia. The letter said that ration rice was being smuggled from Tamil Nadu to AP and that surveillance should be increased at the borders.