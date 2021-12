ఇచ్చేది గోరంత దోచుకునేది కొండంత; జూనియర్ కిమ్ మాదిరిగా జగన్ తీరు ఉందన్న చంద్రబాబు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు వైసిపి సర్కారు తీరుపై, ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. టీడీపీ చీఫ్ చంద్రబాబు తెలుగుదేశం పార్టీ ముఖ్య నేతలతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఓటిఎస్ వసూళ్ల పేరుతో పేదల మెడకు ఉరి తాడు బిగిస్తున్నారు అంటూ చంద్రబాబు ఆరోపించారు.

English summary

Chandrababu was incensed that the state was destroyed during the rule of CM Jagan. Chandrababu, slams Jagan like Junior Kim, was outraged that the state had become indebted.