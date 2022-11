Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార వైసిపిపై ప్రతిపక్ష టిడిపి పెద్ద ఎత్తున యుద్ధం చేస్తోంది. ఇదేం ఖర్మ రాష్ట్రానికి అంటూ రాష్ట్రంలో అనేక అంశాలపైన తెలుగుదేశం పార్టీ వైసీపీ ప్రభుత్వం పై పోరాటం చేస్తోంది. ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి హయాంలో రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి కుంటుపడిందని, రాష్ట్రానికి వచ్చే పరిశ్రమలు రాకుండా పారిపోతున్నాయి అని పదేపదే టార్గెట్ చేస్తుంది. ఇక తాజాగా వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి దీటుగా ఇదేం ఖర్మ పేరుతో కొత్త కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన టిడిపి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 45 రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనుంది. ప్రజలలో చర్చ జరిగేలా అనేక సమస్యల పైన పోరాటం చేయడంతో పాటు, ప్రజలకు సమస్యల పైన అవగాహన కల్పించాలని నిర్ణయించింది.

Chandrababu said that Jagan Reddy is a reverse reddy with his reverse rule, and in the context of his tours, huge trees on the sides of the roads are being cut down. Chandrababu got fired and asked, "What is this Kharma for State?