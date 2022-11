ప్రధాని మోదీ - అమిత్ షా చేతికి చంద్రబాబు బ్రహ్మాస్త్రం..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు కేంద్రంగా ఇప్పుడు కొత్త రాజకీయం మొదలైంది. కర్నూలు పర్యటనలో భాగంగా చంద్రబాబు ఈ ఎన్నికల్లో గెలిపిస్తే సరే...లేకుంటే ఇవే చివరి ఎన్నికలు అని చంద్రబాబు చేసిన వ్యాఖ్యల పైన వైసీపీ నేతలు వరుసగా స్పందిస్తున్నారు. చంద్రబాబుకు ఇవే చివరి ఎన్నికలంటూ ఆయన వ్యాఖ్యలను వ్యంగంగా సమర్ధిస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో మరో ఆసక్తి కర చర్చ మొదలైంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పట్టుకోసం ప్రయత్నిస్తున్న బీజేపీకి చంద్రబాబు తాజా వ్యాఖ్యలు అస్త్రంగా మారనున్నాయి. కొత్త ఆశలకు అవకాశంగా మారుతున్నాయి.

English summary

TDP Chief Chandra Bab ucomments on last elections for him in Kurnool tour likely to became a boon for BJP in the state.