పాత కక్షలతోనే చంద్రయ్య హత్య: ప్రధాన నిందితుడు వెల్దుర్తి ఎంపీపీతో పాటు మరో ఏడుగురు అరెస్ట్

తెలుగుదేశం పార్టీ నేత చంద్రయ్య హత్యతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నెలకొన్న రాజకీయ రగడ అంతా ఇంతా కాదు. చంద్రయ్య హత్య రాజకీయ హత్య అని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తీవ్ర ఆరోపణలు గుప్పించగా, చంద్రయ్య హత్యతో వైసీపీకి ఏ విధమైన సంబంధం లేదని వైఎస్ఆర్ సీపీ నేతలు ప్రతిపక్ష పార్టీ విమర్శలకు సమాధానమిచ్చారు. ఇదిలా ఉంటే గుంటూరు జిల్లా వెల్దుర్తి మండలం గుండ్లపాడులో టిడిపి నేత చంద్రయ్య హత్య కేసును గుంటూరు జిల్లా రూరల్ పోలీసులు ఛేధించారు.

English summary

Guntur Rural District SP Vishal gunni said that Chandraiah was killed by the old factions. The main accused, Veldurthi MPP Sivaramaiah, along with seven others were arrested by the police.