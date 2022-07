చెత్త రోడ్లు చెత్త ముఖ్యమంత్రి: రచ్చ మొదలుపెట్టిన టీడీపీ; జగన్ ఆటోలో రావాలన్న అనిత

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రోడ్లు అధ్వానం పరిస్థితికి చేరుకున్నాయని, రోడ్ల మరమ్మత్తు పై సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి విధించిన డెడ్ లైన్ నేటితో ముగియడంతో తెలుగుదేశం పార్టీ చెత్త రోడ్లు చెత్త ముఖ్యమంత్రి అంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా డిజిటల్ వార్ కు దిగింది. ఇక ఇప్పటికే ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని రోడ్ల దుస్థితి పై జగన్ పై దుమ్మెత్తిపోసిన టిడిపి మహిళా నాయకురాలు వంగలపూడి అనిత వాహనమిత్ర కు డబ్బులు ఇచ్చే ముందు జగన్ రెడ్డి ఓ ఆటోలో రోడ్లపైకి వస్తే డ్రైవర్ల కష్టాలు తెలుస్తాయని వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

TDP has started a digital war on the condition of roads across the state saying ChetthaRoadsChetthaCM. Vangalapudi Anitha, who wanted Jagan to come in an auto, was angry that the roads have become swimming pools.