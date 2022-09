చీరాల నుంచి టీడీపీ అభ్యర్థిగా పురంధేశ్వరి కుమారుడు హితేష్?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబునాయుడికి ద‌గ్గుబాటి వెంక‌టేశ్వ‌ర‌రావు తోడ‌ల్లుడు. కొన్నాళ్ల క్రితం వ‌ర‌కు ఈ నేత‌ల మ‌ధ్య రాజ‌కీయ వైరుధ్యాలున్న‌ప్ప‌టికీ అవి స‌మ‌సిపోయాయంటూ వార్త‌లు వ‌చ్చాయి. రాష్ట్ర విభజన అనంతరం ఆయన సతీమణి పురంధేశ్వరి బీజేపీలోకి వెళ్లగా వెంకటేశ్వరరావు రాజకీయాలకు దూరం జరిగారు. 2019 ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పర్చూరు నుంచి పోటీచేసి ఓటమిపాలయ్యారు.

English summary

In recent developments, there are reports that Daggubati is getting closer to Chandrababu and his son Hitesh will be brought into the Telugu Desam Party and will take the Sarila seat.