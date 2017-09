అప్పుడు చంద్రబాబే మొదట స్పందించారు: నోబెల్ గ్రహీత కైలాష్ సత్యార్థి

కర్నూలు: తాను భార‌త యాత్ర‌కు సంకల్పించిన‌ప్పుడు సామాజిక అనుసంధాన వేదిక ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్టు చేశాన‌ని, అప్పుడు ఏపీ సీఎం చంద్ర‌బాబు నాయుడే మొదట స్పందించారని నోబెల్ శాంతి పుర‌స్కార‌ గ్రహీత కైలాశ్ స‌త్యార్థి అన్నారు.

క‌ర్నూలు జిల్లాలోని ఏపీఎస్పీ బెటాలియ‌న్ మైదానంలో మంగళవారం బాల‌ల భ‌ద్ర‌తే భార‌త భ‌ద్ర‌త పేరుతో బ‌హిరంగ స‌భ జ‌రిగింది. ఇందులో సీఎం చంద్ర‌బాబు, నోబెల్ శాంతి పురస్కార గ్ర‌హీత కైలాశ్ స‌త్యార్థి పాల్గొన్నారు.

అవసరమైతే ఎల్ అండ్ టిని తప్పించండి: సచివాలయంపై ఏపీ ఆగ్రహం

Thank you for the acknowledgement. The AP government supports the noble cause of the #BharatYatra, to protest against child abuse. https://t.co/lqSByedSgp