Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీ ప్రభుత్వ నూతన ప్రధాన కార్యదర్శిగా సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి సమీర్ శర్మ నియమితులయ్యారు. ఏపీ ప్రభుత్వ నూతన ప్రధాన కార్యదర్శిగా సమీర్ శర్మ నియమితులయ్యారు. ఈనెల 30వ తేదీతో ప్రస్తుత ప్రధాన కార్యదర్శి ఆదిత్యనాథ్ దాస్ పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. ఇప్పటికే మూడు నెలల ఎక్స్ టెన్షన్‌లో ఆదిత్యనాథ్ దాస్ ఉన్నారు. సమీర్ శర్మ 1985 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి. ప్రస్తుతం ప్రణాళిక విభాగం స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీగా డాక్టర్ సమీర్ శర్మ ఉన్నారు. ఈనెల 30వ తేదీతో ప్రస్తుత ప్రధాన కార్యదర్శి ఆదిత్యనాథ్ దాస్ పదవీ విరమణ చేయనున్నారు.

English summary

IAS Sameer Sarma is appointed as next Chief Secretary of Andhra Pradesh. Presest CS Aditya nath das reires to the end of this month. Sameer Sarma will retire in novermber ending.