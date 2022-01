రెండు రోజుల్లో పీఆర్సీ ప్రకటిస్తా- ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించండి : ఉద్యోగ సంఘాలకు సీఎం జగన్ సూచన..!!

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో పీఆర్సీ కోసం నిరీక్షిస్తున్న ఉద్యోగులు.. పెన్షనర్లకు మరో రెండు లేదా మూడు రోజుల పాటు వేచి చూడక తప్పేలా లేదు. ఉద్యోగ సంఘాలను సీఎంతో చర్చలకు ఆహ్వానించటంతో ఈ రోజే ఖచ్చితంగా పీఆర్సీ పైన ప్రకటన ఉంటుందని అందరూ అంచనా వేసారు. కానీ, ప్రకటన రాలేదు. ఉద్యోగ సంఘాల నేతల సమావేశాల పైన అధికారుల నుంచి ముందుగానే పూర్తి సమాచారం తీసుకున్న ముఖ్యమంత్రి .. ఉద్యోగ సంఘాల నేతలతోనూ చర్చించారు. వారితో చర్చించే సమయంలో ముఖ్యమంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసారు.

English summary

CM Jagan Assured PRC final decision will be announced in two or three days, CM intracted with union leaders one to one on their demands.