ఆ రెండింటిపై ముఖ్యమంత్రి జగన్ సీరియస్!! నేతలతో సమాలోచనలు?

రానున్న ఎన్నిక‌ల కోసం ఇప్ప‌టినుంచే క‌ష్ట‌ప‌డుతున్న ముఖ్య‌మంత్రి వైఎస్ జ‌గ‌న్ పార్టీపై పూర్తిస్థాయిలో దృష్టిసారించారు. ఇప్ప‌టికే ప్ర‌శాంత్ కిషోర్ టీం స‌ర్వేతోపాటు వివిధ సంస్థలు, ఏజెన్సీలు స‌ర్వేలు చేసి ముఖ్య‌మంత్రికి నివేదిక‌ను అంద‌జేశాయి. వీటి ప్ర‌కారం ఎక్క‌డెక్క‌డ ఏయే మార్పులు చేయాలి అనే అంశంపై ఆయ‌న తీవ్ర‌స్థాయిలో క‌స‌ర‌త్తులు చేస్తున్నారు. అన్ని సంస్థ‌లు అందించిన స‌ర్వేల్లో ముఖ్య‌మంత్రి జ‌గ‌న్‌ను ప్ర‌ధానంగా రెండు జిల్లాలు క‌ల‌వ‌ర‌పెడుతున్న‌ట్లు తెలుస్తోంది.

The Chief Minister is making preparations to change the in-charges in several constituencies in Guntur and Prakasam districts, which are politically very sensitive.