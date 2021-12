జగన్ ప్రభుత్వం లెక్కలు- వ్యూహాలు: అమరావతి అభివృద్ధికి రుణం : ఆ భూములమ్మి అప్పు తీర్చేలా..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

అమరావతి కేంద్రంగా జగన్ ప్రభుత్వం కొత్త లెక్కలు వేస్తోంది. అమరావతిలో మౌళిక వసతుల కల్పన - అభివృద్ధికి రుణ సేకరణకు సిద్దమైంది. ఈ మేరకు డీపీఆర్ సైతం సిద్దం చేసింది. అయితే, ఆ డీపీఆర్ లో పేర్కొన్న అంశాలే ఇప్పుడు రాజకీయంగా- పాలనా పరంగా కీలక చర్చకు కారణమవుతున్నాయి. జగన్ ప్రభుత్వం తన మూడు రాజధానుల నిర్ణయంలో భాగంగా ఆమోదించిన బిల్లులను గత అసెంబ్లీ సమావేశా ల్లో ఆకస్మికంగా ఉప సంహరించుకుంది. దీనికి సంబంధించి హైకోర్టులో కేసులు కొనసాగుతున్న వేళ... బిల్లుల ఉప సంహరణ పైన అఫిడవిట్ ను సమర్పించింది.

English summary

AP Govt prepared DPR for loan of rs 3000 cr to develop infrastructure in Amaravati area, at the same time repayment will made by selling lands in Amaravati area.