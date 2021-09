చిరంజీవి సమర్ధతకు పరీక్ష-సీఎం జగన్ ఆహ్వానం : ఆన్ లైన్ టిక్కెట్ల పై ఒప్పిస్తారా..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

టాలీవుడ్ పెద్దలకు సీఎం జగన్ అప్పాయింట్ మెంట్ ఫిక్స్ అయింది. చిరంజీవి నాయకత్వంలో టీం తెలుగు సినీ పరిశ్రమ సమస్యలను సీఎం కు వివరించేందుకు ముహూర్తం ఖరారు చేసారు. కొంత కాలంగా చిరంజీవి అండ్ పెద్దలు తెలుగు సినీ పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల పైన ముఖ్యమంత్రిని కలిసి పరిష్కారానికి కోరాలని భావిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో విషయం ఏపీ సమాచార శాఖ మంత్రి పేర్ని నానిని సంప్రదించగా సీఎం అప్పాయింట్ మెంట్ ఖరారు చేస్తామని చెప్పారు. దీంతో..ముఖ్యమంత్రి వద్ద ప్రస్తావించాల్సి అంశాల పైన చిరంజీవి సినీ పెద్దలతో సమావేశమయ్యారు.

English summary

AP Govt officially invited Tollywood persons to meet CM on 20th of this month in Amaravati. In this meet govt decision on onlline tickets issue become major. Tollywood expecting CM Jagan to take back this decision.