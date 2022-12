ఎమ్మెల్యే అభ్యర్దులుగా వైసీపీ ఎంపీలు - రెడీ అవుతున్న సీఎం జగన్ 2024 టీం..!!

Andhra Pradesh

CM Jagan: వై నాట్ 175. వచ్చే ఎన్నికల కోసం సీఎం జగన్ నినాదం ఇది. ఇందు కోసం ముందస్తుగానే ఎన్నికల కసరత్తు ప్రారంభించారు. అందులో భాగంగా పార్టీ నేతలతో..ఎమ్మెల్యేలతో వరుస సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. క్షేత్ర స్థాయిలో ఎంపీలు - ఎమ్మెల్యే పని తీరు పైన సర్వేల ద్వారా భిన్న కోణాల్లో సమాచారం సేకరిస్తున్నారు. ముందస్తుగా నియోజకవర్గాల్లో అభ్యర్దుల ఖరారు పైన ఫోకస్ పెట్టారు. కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో అభ్యర్దుల మార్పు సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. అదే సమయంలో ప్రస్తుతం కొందరు సిటింగ్ ఎంపీలను వచ్చే ఎన్నికల్లో కొందరిని ఎమ్మెల్యేలుగా పంపే విధంగా నిర్ణయాలు జరుగుతున్నాయి.

CM Jagan moving with new strategy on candidates selection fo up coming elections, some of the sitting mps to sent to Assembly.