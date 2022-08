Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఉమ్మ‌డి శ్రీకాకుళం జిల్లా మొద‌టి నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీకి కంచుకోట లాంటిది. 2019 ఎన్నిక‌ల్లో మాత్రం జ‌గ‌న్ వేవ్‌లో ఆ పార్టీ వెన‌క‌బ‌డింది. అంత‌టి ప్ర‌భంజ‌నాన్ని కూడా త‌ట్టుకొని శ్రీకాకుళం ఎంపీగా కింజ‌రాపు ఎర్ర‌న్నాయుడు త‌న‌యుడు రామ్మోహ‌న్‌నాయుడు వ‌రుస‌గా రెండోసారి జ‌య‌కేత‌నం ఎగ‌ర‌వేశారు. వైసీపీపై మాట‌ల తూటాలు పేలుస్తూ తీవ్ర‌స్థాయిలో విరుచుకుప‌డే రామ్మోహ‌న్ నాయుణ్ని ఈసారి ఎన్నిక‌ల్లో ఓడించేందుకు ముఖ్య‌మంత్రి జ‌గ‌న్ పావులు క‌దుపుతున్నారు.

English summary

Chief Minister Jagan is moving his steps to defeat Rammohan Nayan in the elections this time, who is lashing out at the YCP.