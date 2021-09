ప్రశాంత్ కిషోర్ టీం వస్తోంది -సీనియర్ మంత్రులకు పార్టీ బాధ్యతలు : తేల్చి చెప్పిన సీఎం జగన్..!!

Andhra Pradesh

ముఖ్యమంత్రి జగన్ తన మిషన్ - 2024 ను తేల్చి చెప్పారు. ఇప్పటికే రెండున్నారేళ్ల అధికారం పూర్తి చేసుకున్న జగన్ ఇక, తిరిగి 2024 ఎన్నికల్లో అధికారం దక్కించుకోవటం పైన ఇప్పటి నుంచే ఫోకస్ చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా ఈ రోజు సచివాలయంలో జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసారు. ప్రతిపక్షాలు ప్రభుత్వ పధకాల పైన చేస్తున్న విమర్శల పైన సీఎం జగన్ మంత్రులతో కీలక వ్యాఖ్యలు చేసారు. మంత్రులంతా ప్రతిపక్షాల విమర్శలను తిప్పి కొట్టాలని సీఎం పిలుపునిచ్చారు.

Cm Jagan key comments with cabinet coleagues in cabinet meet that Prasanth Kishore team coming for work with YSCP for coming elections. CM clarifies that most of the ministers may used for party sevices.