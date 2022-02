అసౌకర్యానికి చింతిస్తున్నా - విచారణకు డీజీపీకి ఆదేశాలు : సీఎం జగన్ సీరియస్..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ముఖ్యమంత్రి జగన్ సీరియస్ అయ్యారు. ప్రజలకు అసౌకర్యం కలిగించినందుకు చింతిస్తున్నట్లు చెప్పారు. తన పర్యటన కోసం ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురి చేయటం పైన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ఈ ఘటన పైన విచారణ చేయాలని డీజీపీని ఆదేశించారు. ముఖ్యమంత్రి జగన్ శారదా పీఠంలో కార్యక్రమాలకు హాజరయ్యేందుకు బుధవారం విశాఖ వెళ్లారు. ఆ సమయంలో సీఎం పర్యటన పేరుతో పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలు చేసారు. విశాఖపట్నం విమానాశ్రయంలో దిగి, అక్కడి నుంచి ఎన్‌ఏడీ జంక్షన్‌ మీదుగా రోడ్డు మార్గంలో విశాఖ శారదా పీఠానికి జగన్‌ వెళ్లారు.

CM Jagan became serious about causing trouble to the people in the name of traffic During his visit in vizag and said he was regret on this.