ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల్లో రెండోసారి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విజ‌య‌కేత‌నం ఎగ‌ర‌వేయాలంటే గెలుపు గుర్రాల‌దే ప్ర‌ధాన బాధ్య‌త అని ముఖ్య‌మంత్రి జ‌గ‌న్మోహ‌న్‌రెడ్డి ఖ‌రాఖండిగా చెప్పేశారు. విజ‌యం సాధించ‌డానికి అవ‌కాశాలున్న వ్య‌క్తుల‌నే ఎమ్మెల్యేలుగా ఎంపిక చేస్తాన‌ని, ప‌నితీరు బాగోలేని ఎమ్మెల్యేలు త‌మ గ్రాఫ్ ను మెరుగుప‌రుచుకోవ‌డానికి ఆరునెల‌ల స‌మ‌యం కూడా ఇచ్చారు. తాజాగా తాడికొండ అసెంబ్లీ నియోజ‌క‌వ‌ర్గానికి మాజీ మంత్రి డొక్కా మాణిక్య‌వ‌ర‌ప్ర‌సాద్‌ను అద‌న‌పు స‌మ‌న్వ‌య‌క‌ర్త‌గా నియ‌మించ‌డంద్వారా రాష్ట్ర‌వ్యాప్తంగా ప‌నితీరు బాగోలేని ఎమ్మెల్యేలంద‌రికీ సంకేతాలు పంపించిన‌ట్ల‌వుతోంది.

The Chief Minister is preparing to hand over the responsibilities to others in some other constituencies where there is opposition to handing over the responsibilities to Dokka.