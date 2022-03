జగన్ కేబినెట్ లో కొనసాగేదెవరు - కొత్తగా వీరికే ఛాన్స్ : సీఎం లెక్కలు - జిల్లాల వారీగా..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో మంత్రివర్గ విస్తరణ గురించి స్వయంగా సీఎం జగన్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. మంత్రివర్గ విస్తరణ జరగబోతోందని తేల్చి చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఉన్న మంత్రుల్లో కొందరిని సామాజిక సమీకరణాల్లో భాగంగా కొనసాగించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసారు. అదే సమయంలో మంత్రి పదవులు కోల్పోయే వారికి పార్టీ జిల్లా ఇన్ ఛార్జ్ పదవులు అప్పగిస్తామని వెల్లడించారు.

తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత మరలా మంత్రులుగా అవుతారని వారికి అభయం ఇచ్చారు. అయితే, సామాజిక సమీకరణాల కారణంగా కొందరిని కొనసాగించాల్సి రావచ్చంటూ సీఎం చెప్పటంతో... ఎవరిని కొనసాగిస్తారనేది ఇప్పుడు ఆసక్తి కరంగా మారుతోంది. సీనియర్లు అనే ఈక్వేషన్ కంటే..సామాజిక వర్గాల సమీకరణాలకే సీఎం ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తోంది.

English summary

There is a suspense going on YSRCP as who will continue in CM Jagans cabinet and who will be induced as new ministers.