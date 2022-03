నా మనసుకు నచ్చిన పథకాలు ఇవే: వైఎస్ జగన్: రూ.9,274 కోట్లు ఖర్చు

Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: జగనన్న విద్యా దీవెన పథకం కింద ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మరో విడత నిధులను విడుదల చేశారు. గత విద్యా సంవత్సరం అక్టోబర్-నవంబర్-డిసెంబర్‌ త్రైమాసికానికి సంబంధించి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10.82 లక్షల మంది విద్యార్థుల తల్లుల బ్యాంక్ అకౌంట్లల్లో 709 కోట్ల రూపాయలను డిపాజిట్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తాడేపల్లిలోని క్యాంప్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు.

English summary

AP CM YS Jagan Mohan Reddy on Wednesday has released the Jagananna Vidya Deevena scheme funds and deposited the cash directly into the accounts of the mothers of the students virtually from CM camp office.