త్వరలోనే పవన్ కల్యాణ్ నన్ను పిలుస్తారు: అలీ

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్, ప్రముఖ కమెడియన్ అలీ మంచి స్నేహితులన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఈ విషయాన్ని వారిద్దరూ బహిరంగంగా చాలాసార్లు చెప్పారు. పవన్ కల్యాణ్ నటించే ప్రతి సినిమాలోను అలీకి కచ్చితంగా ఒక పాత్ర ఉంటుంది. కథ ప్రకారం కామెడీ పాత్ర లేకపోయినప్పటికీ అలీ కోసం పాత్రను సృష్టించిన సందర్భాలున్నాయి.

English summary

He said that both Vakil Saab and Bhimlanayak's films are serious films and there is no scope for comedy in them.