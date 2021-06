జగన్.. ఇవే ప్రశ్నలు మోదీని అడగరేం? -మీరు, నవీన్ బీజేపీకి మిత్రులేకదా! -వ్యాక్సిన్ల రాజకీయంలో అనూహ్య మలుపు

Andhra Pradesh

దేశంలో కరోనా మహమ్మారి రెండోదశ ఉధృతి తగ్గుముఖం పడుతున్నా, వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ పూర్తికాకుంటే, అతి త్వరలోనే మూడో దశ విలయం ఉత్పన్నమవుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్న క్రమంలో, వ్యాక్సిన్ల చుట్టూ నెలకొన్న రాజకీయాలు రోజుకో మలుపు తిరుగుతున్నాయి. జాతీయ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ రాష్ట్రాలకు-కేంద్రానికి, రాష్ట్రాలకు-రాష్ట్రాలకు మధ్య యుద్ధంలా మారింది. వ్యాక్సిన్ల కొరత, వ్యాక్సిన్ల సేకరణలో ఇబ్బందులు, రాష్ట్రాల మధ్య ఐక్యతను ప్రస్తావిస్తూ ఇప్పటికే పలువురు ముఖ్యమంత్రులు ఇతర రాష్ట్రాల సీఎంలకు లేఖలు రాయగా, విపక్ష కాంగ్రెస్ మాత్రం వాటిపై సునిశిత విమర్శలు చేస్తున్నది..

English summary

The Opposition, especially congress remains sceptical on letters written by Andhra Pradesh Chief Minister Jagan Mohan Reddy and Odisha Chief Minister Naveen Patnaik to fellow Chief Ministers criticising the Centre’s vaccination policy. Senior Congress leader Jairam Ramesh questioned both ap cm jagan and odisha cm Patnaik, asking why they could not pose the same questions to Prime Minister Narendra Modi over vaccination policy.