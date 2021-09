కృష్ణా జిల్లాలో గోమాతకు సీమంతం .. వేదమంత్రాలతో శాస్త్రోక్తంగా సంబరం !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కృష్ణా జిల్లా ఆగిరిపల్లి మండలం వడ్లమాను గ్రామంలో గర్భం దాల్చిన ఒక ఆవుకు గ్రామస్తులంతా కలిసి ఘనంగా సీమంతం నిర్వహించారు. గ్రామస్తులంతా అంగరంగ వైభవంగా గోమాతకు సీమంతం నిర్వహించారు. గోవు పవిత్ర జంతువని, సాక్షాత్తూ శ్రీమహాలక్ష్మి స్వరూపం అని భావించి గ్రామంలోని మహిళలు అందరూ గోమాతకు సీమంతం నిర్వహించారు. గోమాతను చక్కగా అలంకరించి, వేద మంత్రాలతో శాస్త్రోక్తంగా పూజాదికాలు నిర్వహించారు. గ్రామంలోని మహిళలంతా పసుపు కుంకుమలతో లక్ష్మీ స్వరూపమైన గోమాతను పూజించారు.

250 కోట్ల దేవాదాయ భూముల కబ్జాకు బూతుల మంత్రి స్కెచ్ ; టీడీపీ కొత్త రచ్చ, వర్ల లేఖ

English summary

In AP, in the village of Vadlamanu in the Krishna district, all the villagers performed a baby shower ceremony together for a pregnant cow. All the women of the village worshiped cow in the form of Lakshmi