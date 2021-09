బిగ్ బాస్ ఓ బ్రోతల్‌ స్వర్గం-నారాయణ కలకలం : ముద్దులు-డేటింగ్ : జగన్ మంచి నిర్ణయం..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

సంచలన వ్యాఖ్యలు చేయటంలో ముందుండే సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ మరోసారి అటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసారు. బిగ్ బాస్ పైన ప్రతీ సందర్భంలోనూ విరుచుకుపడే నారాయణ ఈ సారి తీవ్ర వ్యాఖ్యలతో కలకలం రేపారు. కొద్ది రోజుల క్రితం బిగ్ బాస్ నిర్వహణ నున కేంద్రం-రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిలిపివేయాలని నారాయణ డిమాండ్ చేసారు. అదే విధంగా హోస్ట్ గా వ్యవహరిస్తున్న నాగార్జున పైన తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా యువతను పెడదోవ లోకి నెడుతున్నారని..ఈ పేరుతో వేల కోట్ల వ్యాపారం చేస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు.

English summary

CPI sensational comments against BIG Boss. He cmapred this programme as Redlight culture. Narayana announced he will go to court on this programme asked to stop the show.