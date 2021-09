గులాబ్ తుఫాను బాధితులకు అండగా సాయమందించండి: తెలుగు తమ్ముళ్ళకు చంద్రబాబు పిలుపు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గులాబ్ తుఫాను ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మరోపక్క గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ముఖ్యంగా గులాబ్ తుఫాన్ ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలైన శ్రీకాకుళం, విజయనగరం ,విశాఖపట్నం, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. సముద్రతీర ప్రాంతాలలో వాతావరణం అల్లకల్లోలంగా ఉంది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో భారీ వృక్షాలు నేలకొరిగి, విద్యుత్ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ప్రస్తుతం అంధకారం అలముకుంది.

English summary

TDP chief Chandrababu has called TDP ranks to do their part to help the people affected by the Gulab cyclone. Chandrababu suggested that to provide assistance to the people to move rehabilitation centers along with the essential items.