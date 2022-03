వర్షాలొచ్చేస్తున్నాయ్: ఏపీలోని ఈ జిల్లాల్లో..వచ్చే 24 గంటల్లో!

Andhra Pradesh

అమరావతి: గత ఏడాది నవంబర్-డిసెంబర్‌లో రాష్ట్రంలో కరవుదీరా వర్షాలు కురిశాయి. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వరుస అల్పపీడన ప్రభావంతో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు ముంచెత్తాయి. కరవు ప్రాంతంగా పేరున్న అనంతపురం సహా అన్ని జిల్లాల్లోనూ అధిక వర్షపాతం నమోదైంది. ఏపీ దక్షిణ కోస్తా తీర ప్రాంత జిల్లాలైన ప్రకాశం, నెల్లూరు సహా రాయలసీమలోని చిత్తూరు, కడప, అనంతపురంలోని చెరువులు, కుంటలు.. అన్ని పొంగిపొర్లాయి.

English summary

A well-marked low-pressure area over southwest Bay of Bengal intensified into a depression wind speed of 40-50 kmph as it moved towards the south of Andhra Pradeshh and north of Tamil Nadu coast.