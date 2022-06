విజనరీ చంద్రబాబు.. ప్రిజనరీ జగన్; పదోతరగతి ఫలితాలతో తేడా తెలుస్తుందన్న ధూళిపాళ్ళ నరేంద్ర

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నిన్న విడుదలైన పదవ తరగతి పరీక్ష ఫలితాలు ఏపీ రాష్ట్ర ప్రజలను ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురిచేశాయి. దశాబ్ద కాలంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా పదో తరగతి పరీక్షా ఫలితాలు రావడం, ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఫెయిల్ కావడం పై తెలుగుదేశం పార్టీ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతుంది. పదో తరగతి పరీక్షా ఫలితాలలో విద్యార్థుల ఫెయిల్ కు ఏపీ ప్రభుత్వం, విద్యాశాఖ మంత్రి బాధ్యత వహించాలని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

English summary

TDP senior leader Dhulipalla Narendra said Visionary Chandrababu .. prisonary Jagan, that there is a difference. He said the minister should be held responsible for the failure in the tenth class results.