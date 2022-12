'లైగర్' లో ఇద్దరు NRIల పెట్టుబడి? విజయ్ దేవకొండ కూడా??

Andhra Pradesh

విలక్షణ దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్, యంగ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండల కాంబినేషన్ లో వచ్చిన పాన్ ఇండియా మూవీ లైగర్ వారిద్దరి కెరీర్ లోనే అతి పెద్ద డిజాస్టర్ గా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. పూరీ జగన్నాథ్, ఛార్మి.. బాలీవుడ్ దర్శక నిర్మాత కరణ్ జోహార్, అపూర్వా మెహతాతో కలిసి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఈ సినిమా ఫెయిల్యూర్ కావడంతో పూరీ జగన్నాథ్ ఆర్థికంగా తీవ్రంగా నష్టపోయారు. డిస్ట్రిబ్యూటర్లు తమ డబ్బులు తిరిగివ్వాలంటూ పూరీపై తీవ్రస్థాయిలో ఒత్తిడి తెస్తున్నారు.

The Enforcement Directorate is alleging that the investment for this film is provided in the form of hawala.