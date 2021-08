Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

ఏపీ రాజకీయాల్లో కొత్త సమీకరణాలు తెర పైకి వస్తున్నాయి. వైఎస్సార్ మరణం తరువాత రోశయ్య ఉమ్మడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ఆ సమయంలోనే జగన్ ఓదార్పు యాత్ర ప్రారంభించారు. హైకమాండ్ అడ్డు చెప్పింది. అయినా..జగన్ ప్రజల్లోకి వెళ్లారు. జనం బ్రహ్మరధం పట్టారు. వాటి మూడ్ ఏంటో జగన్ కు అర్దమై పోయింది. అయినా..కొందరి సూచనల మేరకు పార్టీలోనే కంటిన్యూ అయ్యారు. కిరణ్ సీఎం అయ్యారు. అప్పటికే జగన్ భావం అర్దం చేసుకున్న పార్టీ హైకమాండ్ ఏరి కోరి కిరణ్ కు సీఎంగా బాధ్యతలు అప్పగించింది.

English summary

AICC leaders may appoint ex CM Kiran Kumar Reddy as PCC Chief to face Jagan in AP politics. But, YSRCP leaders confident on congress will not gain in AP.