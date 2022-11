మంత్రి పెద్దిరెడ్డిని దెబ్బతీయడానికి 'నల్లారి' వ్యూహం?

Andhra Pradesh

ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ను విభజించడానికి ముందు నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. రాష్ట్ర విభజనతో జై సమైక్యాంధ్ర పార్టీని స్థాపించి పోటీచేశారు. ఆ తర్వాత ప్రత్యక్ష రాజకీయాల నుంచి కాస్తంత పక్కకు జరిగారు. ఏపీలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి మరో దశాబ్దకాలం పాటు భవిష్యత్తు ఉండకపోవచ్చని ఆయన అంచనా. ఇటువంటి సమయంలో తాను పార్టీలో యాక్టివ్ గా ఉండి ప్రత్యర్థులను, శత్రువులను పెంచుకోవడం ఎందుకని భావిస్తున్నారు. . ఇటీవలి కాలంలో ఢిల్లీకి వెళ్లి సోనియాగాంధీని కలిశారు. తర్వాత ఏపీ కాంగ్రెస్ బాధ్యతలు చేపడతారని వార్తలు వచ్చినప్పటికీ అవి నిజం కాలేదు.

It is an open secret that Peddireddy stood by Jagan and prevented Nallari from getting the post of minister.