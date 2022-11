టికెట్ అడిగేస్థాయి కాదు మాది... 10 మందికీ ఇచ్చే స్థాయి!?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు ఇటీవలే కర్నూలు జిల్లాలో పర్యటించారు. ఆ పర్యటనలో మాజీ మంత్రి భూమా అఖిలప్రియకానీ, భూమా బ్రహ్మానందరెడ్డికానీ కనిపించలేదు. ఇతర నేతలంతా చివరకు మూడున్నర సంవత్సరాల నుంచి పార్టీకి దూరంగా ఉంటున్న కేఈ సోదరులు కూడా కనిపించారు. చంద్రబాబు నిర్వహింపచేసుకున్న సర్వేలో ఆళ్లగడ్డలో, నంద్యాలలో పార్టీ పరిస్థితి మెరుగుపడినప్పటికీ అభ్యర్థుల వల్ల ప్రత్యర్థి పార్టీకే అవకాశం ఉంటుందని తేలింది.

English summary

The central office of the party revealed that it is doubtful that Chandrababu will give seat to Bhuma Akhilapriya in the upcoming elections.