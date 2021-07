భార్గవ్ రామ్, ఆయన తమ్ముడిపై పెట్టినవి తప్పుడు కేసులు, వారిపై కోర్టుకెళ్తా : భూమా అఖిల ప్రియ

Andhra Pradesh

మాజీ మంత్రి భూమా అఖిలప్రియ భర్త భార్గవ్ రామ్, ఆయన తమ్ముడు జగద్విఖ్యాత్ రెడ్డి లపై బోయినపల్లి పోలీసులు కరోనా ఫేక్ సర్టిఫికెట్ కోర్టుకు సమర్పించారు అంటూ కేసు నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే బోయినపల్లి ప్రవీణ్ రావు సోదరుల కిడ్నాప్ కేసులో భూమా అఖిలప్రియ, ఆమె భర్త తో పాటుగా 19 మందిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే.కోర్టు విచారణ నుండి తప్పించుకోవడానికి వారిరువురు నకిలీ కోవిడ్ సర్టిఫికెట్లు కోర్టుకు సమర్పించినట్లు గుర్తించిన పోలీసులు వారి పై మరో కేసు నమోదు చేశారు. సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చిన ఆసుపత్రి సిబ్బందిపై కూడా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

భూమా అఖిల ప్రియకు మరో షాక్ .. భర్త భార్గవ్‌రామ్, అతని సోదరుడు జగత్ విఖ్యత్ రెడ్డిలపై మరో కేసు !!

English summary

Bhuma Akhilapriya has accused the police of making false allegations against her husband Bhargav Ram, as well as his younger brother Jagathvikhyath Reddy, for factionalism and said deliberately putting them in false cases. Bhuma Akhilapriya clarified that they will file a case in the court against the lab staff. She suspects somebody behind in the false lab reports .