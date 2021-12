వైఎస్సార్-చంద్రబాబు సహచరుడిగా : చిరంజీవిని రాజకీయాల్లో ఆహ్వనించిన నేతగా రోశయ్య...!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి కొణిజేటి రోశయ్య కు తెలుగు రాజకీయాలతో విడదీయలేని బంధం ఉంది. తొలి నుంచి కాంగ్రెస్ వాదిగా ఉంటూ..చివరి నిమిషం వరకూ ఆ సిద్దాంతాలతోనే రోశయ్య కొనసాగారు. రాష్ట్ర - జాతీయ రాజకీయాల్లో ఆయనకు గుర్తింపు ఉంది. ఎమ్మెల్సీగా...ఎమ్మెల్యేగా..ఎంపీగా.. సీఎంగా..గవర్నర్ గా అనేక శాఖలను నిర్వహించిన మంత్రిగా.. బడ్జెట్ రూపకల్పనలో నిపుణుడిగా రోశయ్యకు పేరుంది. ఇక, రాజకీయాల్లో ఆయన వైఎస్సార్.. చంద్రబాబుతో ఉన్న అనుబంధం ప్రత్యేకం.

AP former CM Rosaiah who passed away early on Saturday, had a good relation with the late YSR and TDP Chief Chandrababu in assembly. He invited Chiranjeevi into politics.