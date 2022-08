Andhra Pradesh

జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ సోషల్ మీడియా వేదికగా చేనేత ఉత్పత్తుల ప్రచారానికి శ్రీకారం చుట్టి చేపట్టిన హ్యాండ్లూమ్ ఛాలెంజ్ ఎప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తుంది. జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రజల నుంచి కూడా చేనేత ఉత్పత్తులపై విశేషమైన స్పందన వస్తుంది. ఎవరికి వారు చేనేత వస్త్రాలను ధరించిన ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ చేనేత ప్రాధాన్యతను తెలియజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

Former minister Balineni Srinivasa Reddy, who accepted the challenge of Janasena chief Pawan Kalyan, shared photos of himself wearing handloom clothes and explained the priority given to handloom by ysrcp government.