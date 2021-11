కొడాలి నానీకి కొల్లు రవీంద్ర వార్నింగ్.. బందర్ రా.. చిటికెన వేలితో లేపేస్తా అంటూ హెచ్చరిక

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మాజీమంత్రి, టీడీపీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు కొల్లు రవీంద్ర కొడాలి నాని ని టార్గెట్ చేస్తూ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల అసెంబ్లీలో చంద్రబాబుకి జరిగిన అవమానం, చంద్రబాబు సతీమణిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన ఘటన తరువాత కొడాలి నాని చేసిన వ్యాఖ్యలపై కొల్లు రవీంద్ర తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఏపీ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. టీడీపీ పార్లమెంట్ తెలుగు మహిళా అధ్యక్షురాలు స్వర్ణలత అధ్యక్షతన మచిలీపట్నం పార్లమెంటు టిడిపి కార్యాలయంలో జరిగిన ఆడపడుచుల ఆత్మగౌరవ సభలో కొల్లు రవీంద్ర వైసీపీ మంత్రి కొడాలి నానీని టార్గెట్ చేశారు.

English summary

Kollu Ravindra gave a serious warning to Kodali Nani to come to Bandar, he will see his end with his little finger . Kollu Ravindra was outraged on kodali nani comments on Chandrababu.