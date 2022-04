జగన్ కు పాత మిత్రుల సెగ-కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలతో మరోసారి-కేసీఆర్ నుంచి స్టాలిన్ వరకూ దూరమై..

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన కొత్తలో సీఎం జగన్ కు అందరూ మిత్రుల్లాగే కనిపించేవారు. ముఖ్యంగా జగన్ ప్రమాణస్వీకారానికి హాజరైన కేసీఆర్, స్టాలిన్ నుంచి మొదలుపెడితే నవీన్ పట్నాయక్ వంటి వారు కూడా జగన్ కు అనుకూలంగా ఉన్నట్లే కనిపించేవారు. అందుకే ఇన్నాళ్లూ వారు జగన్ ఎలా వ్యవహరించినా సంయమనం పాటించే వారు. కానీ తాజాగా ఆ పరిస్ధితి మారిపోయినట్లే కనిపిస్తోంది. ఇవాళ ఏపీ అభివృద్ధిపై కేటీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు దీనికి పరాకాష్టగా చెప్పొచ్చు. అయితే ఈ పరిణామాలన్నింటికీ ఒకే రీజన్ కనిపిస్తోంది.

English summary

ap cm ys jagan's old friends like ktr become rival now as his comments on andhrapradesh development proved the same once again.