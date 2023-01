దాగుడుమూతలకు గంటా శ్రీనివాసరావు గుడ్ బై!!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

గంటా శ్రీనివాసరావు... ఒకసారి విజయం సాధించిన నియోజకవర్గం నుంచి రెండోసారి పోటీచేసే అలవాటు లేదు. అలాగే ఆ నియోజకవర్గాన్ని ఏమైనా అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తారా? అంటే ప్రజలకే కాదు.. నియోజకవర్గంలోని నాయకులు, కార్యకర్తలకు కూడా అందుబాటులో ఉండరు. అన్ని నియోజకవర్గాలు అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతుంటే ఆయన గెలిచిన నియోజకవర్గం మాత్రం బిక్క మొహం వేసుకొని చూస్తుంటుంది.

English summary

Ganta Srinivasa Rao... is not in the habit of contesting for the second time from the constituency he has won once.