ఆయన ఎక్కడ గెలిచినా నియోజకవర్గానికి గుండు సున్నా?

Andhra Pradesh

గంటా శ్రీనివాసరావు. రాజకీయాల్లో సీనియర్ గా ఉన్నారు. వ్యాపారవేత్తగా మరోవైపు రాణిస్తున్నారు. ప్రకాశం జిల్లా నుంచి విశాఖపట్నం వలస వచ్చిన తర్వాత అక్కడే స్థిరపడ్డారు. రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఆయన ఎన్నో నియోజకవర్గాల్లో పోటీచేశారు. ఒక నియోజకవర్గంలో పోటీచేయగానే తర్వాత పోటీచేయాల్సిన నియోజకవర్గం కోసం పక్కచూపులు చూస్తారంటూ ఆయన ప్రత్యర్థులు విమర్శిస్తారు.

English summary

His opponents criticize that once he contests in one constituency, he looks aside for the next constituency.