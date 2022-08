ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజును కొడితేనే దిక్కులేదు.. నువ్వెంత??

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఏపీలో అధికార పార్టీకి, ప్రభుత్వానికి వ్య‌తిరేకంగా సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్న 'ఘ‌ర్ష‌ణ' యూట్యూబ్ ఛానెల్ నిర్వాహ‌కుడు బొబ్బూరి వెంగ‌ళ‌రావు(34)ను సీఐడీ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. శాంతి భ‌ద్ర‌త‌ల‌కు విఘాతం క‌లిగిస్తున్నార‌ని, ప్ర‌జ‌ల్లో వ‌ర్గ వైష‌మ్యాల‌ను ప్రేరేపిస్తున్నారంటూ ఐపీసీలోని సెక్షన్‌ 506, 386, 120బీ, 153ఏ, 505 (2), ఐటీ చట్టంలోని 67ఏ సెక్షన్‌ కింద కేసులు నమోదు చేశారు. విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్‌కు వెళుతున్న వెంగ‌ళ‌రావును కోదాడ వద్ద అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంత‌రం గుంటూరులోని సీఐడీ రీజ‌న‌ల్ కార్యాల‌యానికి తీసుకువ‌చ్చారు.

English summary

The CID officials have arrested Bobburi Vengala Rao (34), the administrator of the 'Gharshana' YouTube channel, who has been posting posts on social media against the ruling party and the government in AP.