బెజవాడ దుర్గమ్మ హుండీల లెక్కింపులో సిబ్బంది చేతివాటం; ఎస్పీఎఫ్ తనిఖీల్లో బయటపడిన బంగారం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువుతీరిన అమ్మలగన్న అమ్మ, ముగ్గురమ్మల మూలపుటమ్మ బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో అమ్మ వారికే టోకరా వేసేందుకు కొందరు ఆలయ సిబ్బంది ప్రయత్నించారు. దుర్గమ్మ హుండీల లెక్కింపులో సిబ్బంది చేతివాటం చూపించారు. ఎస్ పి ఎఫ్ పోలీసుల ఆకస్మిక తనిఖీలలో సిబ్బంది చేతివాటం వెలుగులోకి వచ్చింది.

English summary

Vijayawada kanaka Durga temple staff theft the gifts of durga maa in the calculation of hundis. Gold was found in the covers at the bathroom during SPF inspections.